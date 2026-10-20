Дрон ударил возле АЗС в Киеве, есть жертва и пострадавшие

Утром дрон РФ ударил у АЗС в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.
"Падение БпЛА в Голосеевском районе возле АЗС на границе с Киевской областью. Один человек погиб", - говорится в заявлении.
В общей сложности на данный момент пострадали шесть человек в результате этой атаки врага. Пятеро из них были госпитализированы.
На месте атаки работают соответствующие службы.
Напомним, сегодня утром также враг атаковал автомобили на трассе Киев-Одесса. В результате атаки погибли три человека, есть также и раненые.
В течение этой ночи РФ выпустила по Украине 165 дронов, часть из них была сбита. Атака продолжается.