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Дрон ударил возле АЗС в Киеве, есть жертва и пострадавшие

10:41 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: дрон попал возле АЗС в Киеве (Getty Images)

Утром дрон РФ ударил у АЗС в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

"Падение БпЛА в Голосеевском районе возле АЗС на границе с Киевской областью. Один человек погиб", - говорится в заявлении.

В общей сложности на данный момент пострадали шесть человек в результате этой атаки врага. Пятеро из них были госпитализированы.

На месте атаки работают соответствующие службы.

Напомним, сегодня утром также враг атаковал автомобили на трассе Киев-Одесса. В результате атаки погибли три человека, есть также и раненые.

В течение этой ночи РФ выпустила по Украине 165 дронов, часть из них была сбита. Атака продолжается.

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