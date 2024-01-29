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Дрон вдарив по автомобілю з боєприпасами у Бєлгородській області. ГУР перехопило розмову

Архівне фото: Дрон вдарив по автомобілю з боєприпасами у Бєлгородській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Український дрон вразив автомобіль із боєприпасами в Бєлгородській області. Росіяни злякалися наслідків і почали вигадувати нібито "планове знищення боєприпасів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"Алло, Андрію Олександровичу, ну тут у нас така ситуація трапилася. Коротше в белінській посадці, як на Безімено їхати, у військову машину з боєприпасами безпілотник скинув. І там горять боєприпаси, поліція перегородила дорогу, всі в курсі, всіх обдзвонили", - йдеться в перехопленні.

Жінка під час розмови повідомила своєму співрозмовнику, що якщо "буде сильно бахкати", то вони говоритимуть, що це нібито планове знищення боєприпасів. 

"Ну а якщо що, там будуть хто вам писати і як поліція сказала, "повне знищення боєприпасів" населенню кажіть, тому що тут недалеко десь воно", - додала жінка.

Інциденти в Бєлгородській області

Російська авіація "втрачала" власні снаряди ще й минулого року. Тоді ж літаки Су-34 випадково скинули на Бєлгород бомбу. Також у мережу потрапило відео вибуху. Через деякий час у місті знайшли ще кілька снарядів.

А сьогодні повідомлялося, що російські літаки знову проґавили дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області Російської Федерації.

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