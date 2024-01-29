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Дрон ударил по автомобилю с боеприпасами в Белгородской области. ГУР перехватило разговор

Архивное фото: Дрон ударил по автомобилю с боеприпасами в Белгородской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинский дрон поразил автомобиль с боеприпасами в Белгородской области. Россияне испугались последствий и начали придумывать якобы "плановое уничтожение боеприпасов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Алло, Андрей Александрович, ну тут у нас такая ситуация случилась. Короче в белинской посадке, как на Безымянное ехать, в военную машину с боеприпасами беспилотник сбросил. И там горят боеприпасы, полиция перегородила дорогу, все в курсе, всех обзвонили", - говорится в перехвате.

Женщина во время разговора сообщила своему собеседнику, что если "будет сильно бахкать", то они будут говорить, что это якобы плановое уничтожение боеприпасов. 

"Ну а если что, там будут кто вам писать и как полиция сказала, "полное уничтожение боеприпасов" населению говорите, потому что здесь недалеко где-то оно", - добавила женщина.

Инциденты в Белгородской области

Российская авиация "теряла" собственные снаряды еще и в прошлом году. Тогда же самолеты Су-34 случайно сбросили на Белгород бомбу. Также в сеть попало видео взрыва. Через некоторое время в городе обнаружили еще несколько снарядов.

А сегодня сообщалось, что российские самолеты снова упустили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области Российской Федерации.

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