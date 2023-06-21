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Дрон упав біля Байконурської ТЕЦ у Казахстані, - ЗМІ

Фото: дрон впав біля Байконурської ТЕЦ в Казахстані (wikimapia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Невідомий безпілотник упав неподалік Байконурської електростанції вранці 21 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.

За даними ЗМІ, співробітники охорони "Байконуренерго" виявили невідомий квадрокоптер близько 7:00.

Повідомляється, що безпілотник лежав на землі біля одного із контрольно-пропускних пунктів підприємства, на територію він не залетів. При цьому жодних розпізнавальних знаків на корпусі не було.

Вибухівку при первинному огляді не виявили.

Постраждалих та руйнувань внаслідок події немає. Дрон забрали спеціалісти для вивчення. Оперативники наразі з'ясовують, кому він належить.

Зазначимо, що Байконурська ТЕЦ входить до єдиної енергосистеми Казахстану. При цьому електростанція належить російському виробничо-енергетичному об'єднанню "Байконуренерго". Станція забезпечує енергією все місто Байконур, включаючи космодром та місцевий азотно-кисневий завод.

Інциденти з дронами

Останнім часом у Росії почастішали випадки атаки безпілотниками. Вони відбуваються не лише у прикордонних районах, а й у віддалених від кордону регіонах, навіть у Москві.

При цьому раніше не повідомлялося про випадки атаки дронів на об'єкти, які належать РФ в інших країнах.

Так, наприклад, тільки сьогодні в Росії заявили про збиття двох дронів, які нібито збиралися атакувати склади військової частини у Московській області.

А вранці 30 травня дрони врізалися в житлові будинки в Москві та області. РосЗМІ писали тоді, що в атаці брали участь 32 БПЛА, 3 з яких потрапили у будинки. А от у Міноборони РФ чомусь прозвітували всього про вісім безпілотників.

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