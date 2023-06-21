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Дрон упал возле Байконурской ТЭЦ в Казахстане, - СМИ

Фото: дрон упал возле Байконурской ТЭЦ в Казахстане (wikimapia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Неизвестный беспилотник упал недалеко от Байконурской электростанции утром 21 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, сотрудники охраны "Байконурэнерго" обнаружили неизвестный квадрокоптер около 7:00.

Сообщается, что беспилотник лежал на земле возле одного из контрольно-пропускных пунктом предприятия, на территорию он не залетел. При этом никаких опознавательных знаков на корпусе не было.

Взрывчатку при первичном осмотре не обнаружили.

Пострадавших и разрушений в результате события нет. Дрон забрали специалисты для изучения. Оперативники сейчас выясняют, кому он принадлежит.

Отметим, что Байконурская ТЭЦ входит в единую энергосистему Казахстана. При этом электростанция принадлежит российскому производственно-энергетическому объединению "Байконурэнерго". Станция обеспечивает энергией весь город Байконур, включая космодром и местный азотно-кислородный завод.

Инциденты с дронами

В последнее время в России участились случаи атаки беспилотниками. Они происходят не только в приграничных районах, но и в отдаленных от границы регионах, даже в Москве.

При этом раньше не сообщалось о случаях атаки дронов на объекты, принадлежащие РФ в других странах.

Так, например, только сегодня в России заявили о сбитии двух дронов, которые якобы собирались атаковать склады воинской части в Московской области.

А утром 30 мая дроны врезались в жилые дома в Москве и области. РосСМИ писали тогда, что в атаке участвовали 32 БПЛА, 3 из которых попали по домам. А вот в Минобороны РФ почему-то отчитались всего о восьми беспилотниках.

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