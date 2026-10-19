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Дрон ударив по парку Нової Водолаги: загинули дві жінки і немовля, багато поранених дітей

17:53 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: дрон убив двох жінок і немовля у парку Нової Водолаги (t.me/I_Vyhivskyi)

Росія цинічно ударила по парку Нової Водолаги на Харківщині. На місці загинули двоє жінок і немовля у візочку. Понад 10 поранених, серед них - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського у Telegram.

Удар по парку у Новій Водолазі

Окупанти дроном ударили по центральному парку Нової Водолаги. У той момент там було багато людей, зокрема родин із дітьми, зазначив Вигівський.

"На жаль, загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку", - каже міністр.

Щонайменше 14 людей поранені, серед них - семеро дітей, уточнив він.

Фото: удар дроном по Новій Водолазі (t.me/I_Vyhivskyi)

"В ці хвилини всі екстрені служби на місці, наші підрозділи надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів", - пише Вигівський.

Оновлено о 17.54

Пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що також пошкоджено кафе у Новій Водолазі і зросла кількість постраждалих.

"До 15 людей зросла кількість постраждалих у Новій Водолазі. 7 із них - це діти. Медики всім надають необхідну допомогу. Зокрема, реанімаційні бригади перевозять поранених у лікарні Харкова", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що кількість людей, які постраждали 2 жовтня внаслідок російського обстрілу Харкова, зросла до 31 особи. Серед поранених є двоє дітей.

Крім того, 2 жовтня окупанти завдали чергового авіаудару КАБами по Слобідському та Немишлянському районах Харкова, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, одна людина загинула і ще 17 цивільних зазнали поранень.

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