Дрон СБУ знищив російську РЛС "Каста" у Курській області, - джерела

"Завдяки "бавовні" від СБУ російська ППО трохи підосліпла", - зазначили джерела в спецслужбі.

Так, вчора дрон СБУ виявив та ліквідував російську станцію радіо "Каста" біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області.

Цікаво, що за розповідями російської сторони, така станція може виявляти навіть літальні апарати з технологією "стелс". Проте дрон СБУ вона чомусь прогавила.

Фото: так виглядає станція радіолокації "Каста"

"Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово - була!" - додали джерела.

Російська РЛС "Каста" була знищена біля н.п. Гирьї Біловського району Курської області РФ (фото: колаж РБК-Україна)

Атака СБУ в Курській області та "блекаут"

Раніше РБК-Україна повідомляло із посиланням на джерела в Службі безпеки України, що в ніч із 28 на 29 вересня СБУ влаштувала росіянам новий "блекаут" у Курській області Так, було атаковано електричну підстанцію, до якої були підключені важливі військові об'єкти противника.

На даному відео видно, як дрони точно відпрацювали по цілі.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що атака дронів на електропідстанцію у Курській області Росії була черговою спецоперацією СБУ. Деталі тут: https://t.co/exLA1RKDVP #Russia #Kursk pic.twitter.com/rIULLUaXGs — РБК-Україна (@rbc_ukraine) September 29, 2023

Як зазначили джерела агентства у спецслужбах, якщо РФ і надалі обстрілюватиме українські об'єкти інфраструктури - отримає у відповідь ще більше "бавовни".

Нічні вибухи в Курській області

Нагадаємо, що минулої ночі в Курській області в РФ заявляли про "масовану атаку дронів". Місцевий губернатор Роман Старовойт стверджував, що їхня ППО нібито збила щонайменше 10 безпілотників.

При цьому в Росії також розповіли, що один із БПЛА "скинув два вибухові пристрої на підстанцію та один із трансформаторів спалахнув".

В результаті без світла залишилося п'ять населених пунктів та лікарня.

До речі, раніше джерела РБК-Україна в СБУ вже повідомляли про "блекаут" у Курській області РФ, який влаштовували українські спецслужби. Це сталося 26 вересня, коли дрон скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость. Тоді без світла залишилися сім населених пунктів.