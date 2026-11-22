В ніч проти 22 листопада зафіксовано два влучання ворожих БпЛА на території України. Спочатку дрон РФ влучив по території підприємства на Полтавщині, ще один - у Харкові, де виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи ОВА Потавщини таа Харківщини.
Спершу повідомлялось про те, що ворожий дрон влучив у Кременчуцькому районі Полтавської області. Ціллю росіян стала територія приватного підприємства.
За попередньою інформацією, внаслідок удару люди не постраждали. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.
Ще один російський безпілотник атакував Київський район Харкова. Внаслідок влучання виникла пожежа. Наразі інформація про наслідки удару уточнюється.
У ніч на 20 листопада росіяни вдарили по медичному закладу в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару є постраждалі.
Напередодні росіяни атакували НПЗ в Кременчузі. Завод нещодавно тільки відновив роботу після крайнього обстрілу, втім ворог не дає функціонувати по суті єдиному на сьогодні нафтопереробному підприємтву України.
На початку листопада РФ ударила по приватних підприємствах у Кременчуці, повідомлялось про поранених.