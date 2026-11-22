Сначала сообщалось, что вражеский дрон попал в Кременчугском районе Полтавской области. Целью россиян стала территория частного предприятия.

По предварительной информации, в результате удара люди не пострадали. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.

Еще один российский беспилотник атаковал Киевский район Харькова. В результате попадания возник пожар. Пока информация о последствиях удара уточняется.