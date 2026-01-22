Дрон РФ влучив у багатоповерхівку на Одещині: евакуйовано 58 людей, пошкоджені авто

Обстріли Одеси та області

Російські війська практично щодня завдають ударів по території Одеської області. Найчастіше для атак застосовують ударні безпілотники, однак також використовують ракети й авіаційні бомби.

Так, вчора, 21 січня, російські дрони вчергове атакували Одеську область, спричинивши пожежі. Внаслідок атаки пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру, одна людина постраждала.

Також 20 січня російський дрон поцілив у багатоповерховий житловий будинок у Чорноморську. Внаслідок удару зазнали пошкоджень і об’єкти енергетичної інфраструктури.

Напередодні безпілотник атакував багатоквартирний будинок в Одесі. У результаті були пошкоджені дві квартири, фасад споруди, вікна, а також припарковані поруч приватні автомобілі.

Через обстріли зафіксовано руйнування житлових будинків, а також об’єктів енергетики й газопостачання. Повідомляється щонайменше про одного пораненого цивільного мешканця.