Дрон РФ влучив у багатоповерхівку на Одещині: евакуйовано 58 людей, пошкоджені авто

Фото: дрон РФ влучив у багатоповерхівку на Одещині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували Одеську область ударними дронами. Один з ворожих безпілотників вночі влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Вночі ворог знову атакував мирне населення Одеського району ударними безпілотниками. Ворожий дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації", - зазначив Кіпер.

За його словами, в результаті ворожого удару пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі.

Він також повідомив, що з багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них – 8 дітей. Дані про постраждалих наразі не надходили, інформація уточнюється. На місці працюють усі профільні служби, триває огляд та ліквідація наслідків.

Обстріли Одеси та області

Російські війська практично щодня завдають ударів по території Одеської області. Найчастіше для атак застосовують ударні безпілотники, однак також використовують ракети й авіаційні бомби.

Так, вчора, 21 січня, російські дрони вчергове атакували Одеську область, спричинивши пожежі. Внаслідок атаки пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру, одна людина постраждала.

Також 20 січня російський дрон поцілив у багатоповерховий житловий будинок у Чорноморську. Внаслідок удару зазнали пошкоджень і об’єкти енергетичної інфраструктури.

Напередодні безпілотник атакував багатоквартирний будинок в Одесі. У результаті були пошкоджені дві квартири, фасад споруди, вікна, а також припарковані поруч приватні автомобілі.

Через обстріли зафіксовано руйнування житлових будинків, а також об’єктів енергетики й газопостачання. Повідомляється щонайменше про одного пораненого цивільного мешканця.

