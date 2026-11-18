Росія атакувала ударним дроном Чугуїв на Харковщині. "Шахед" поцілив у багатоповерхівку і будівлю пошти, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Ворог завдав удар безілотником по Чугуєву близько 19.30.
За попередньою інформацією, ворожий "прильот" був по багатоквартирному житловому будинку та відділенню пошти, каже Синєгубов.
Також стало відомо, що 60-річний чоловік зазнав поранень внаслідок удару БпЛА в Чугуєві. Його шпиталізували.
Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару. Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.
Пізніше Синєгубов уточнив, що ворожі удари дроном в Чугуєві зафіксовано в багатоквартирний 9-поверховий житловий будинок:
Також збільшилася кількість поранених - 75-річна жінка постраждала.
"Ще 5 людей врятовано з верхніх поверхів", - каже він.
Раніше РБК-Україна писало, що вранці 18 листопада окупанти атакували Златопіль, що в Харківській області.
Постраждали 12 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані, всі решта - в стані середньої тяжкості.
Крім того, у серпні ворог обстріляв об'єкт критичної інфраструктури у Чугуєві, внаслідок чого місто частково поглинув блекаут.
Також стало відомо, що у ніч на 9 червня Харківська область пережила масований ракетно-дроновий удар. У Чугуєві загинули троє людей, серед яких вагітна жінка, а в Харкові постраждали 15 осіб, серед них - діти.