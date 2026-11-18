Ранее РБК-Украина писало, что утром 18 ноября оккупанты атаковали Златополь в Харьковской области.

Пострадали 12 человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все остальные - в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в августе враг обстрелял объект критической инфраструктуры в Чугуеве, в результате чего город частично погрузился в блекаут.

Также стало известно, что в ночь на 9 июня Харьковская область пережила массированный ракетно-дроновый удар. В Чугуеве погибли три человека, среди которых беременная женщина, а в Харькове пострадали 15 человек, среди них - дети.