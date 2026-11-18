Россия атаковала ударным дроном Чугуев в Харьковской области. "Шахед" попал в многоэтажку и здание почты, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Враг нанес удар безилотником по Чугуеву около 19.30.
По предварительной информации, вражеский "прилет" был по многоквартирному жилому дому и отделению почты, говорит Синегубов.
Также стало известно, что 60-летний мужчина получил ранения в результате удара БпЛА в Чугуеве. Его госпитализировали.
В настоящее время идет ликвидация последствий вражеского удара. Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.
Обновлено в 20.51
Позже Синегубов уточнил, что вражеские удары дроном в Чугуеве зафиксированы в многоквартирном 9-этажном жилом доме:
Также увеличилось количество раненых - 75-летняя женщина пострадала.
"Еще 5 человек спасены с верхних этажей", - говорит он.
Ранее РБК-Украина писало, что утром 18 ноября оккупанты атаковали Златополь в Харьковской области.
Пострадали 12 человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все остальные - в состоянии средней тяжести.
Кроме того, в августе враг обстрелял объект критической инфраструктуры в Чугуеве, в результате чего город частично погрузился в блекаут.
Также стало известно, что в ночь на 9 июня Харьковская область пережила массированный ракетно-дроновый удар. В Чугуеве погибли три человека, среди которых беременная женщина, а в Харькове пострадали 15 человек, среди них - дети.