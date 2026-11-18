Россия атаковала ударным дроном Чугуев в Харьковской области. "Шахед" попал в многоэтажку и здание почты, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Еще 5 человек спасены с верхних этажей", - говорит он.

Позже Синегубов уточнил, что вражеские удары дроном в Чугуеве зафиксированы в многоквартирном 9-этажном жилом доме:

В настоящее время идет ликвидация последствий вражеского удара. Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

Также стало известно, что 60-летний мужчина получил ранения в результате удара БпЛА в Чугуеве. Его госпитализировали.

По предварительной информации, вражеский "прилет" был по многоквартирному жилому дому и отделению почты , говорит Синегубов.

Ранее РБК-Украина писало, что утром 18 ноября оккупанты атаковали Златополь в Харьковской области.

Пострадали 12 человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все остальные - в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в августе враг обстрелял объект критической инфраструктуры в Чугуеве, в результате чего город частично погрузился в блекаут.

Также стало известно, что в ночь на 9 июня Харьковская область пережила массированный ракетно-дроновый удар. В Чугуеве погибли три человека, среди которых беременная женщина, а в Харькове пострадали 15 человек, среди них - дети.