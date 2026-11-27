Російський дрон ударив по Кременчуку і пошкодив будівлі закладів освіти. Постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича у Telegram.

"За попередньою інформацією, травми отримали двоє дітей віком 12 та 13 років. Їм надається необхідна медична допомога", - уточнив він.

Пізніше чиновник додав, що після удару безпілотника є постраждалі діти.

"На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", - каже він.

За словами Дяківнича, унаслідок атаки ворожого БпЛА у Кременчуці пошкоджено два заклади освіти в центральній частині міста.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти пізно ввечері 9 листопада атакували Полтаву та Кременчук дронами. Внаслідок обстрілу спостерігаються перебої зі світлом та водою, відомо про влучання у підприємство.

Крім того, ввечері 8 листопада окупанти завдали ударів дронами по Кременчуку. Відомо про щонайменше сімох потерпілих.

Також у Кременчуці внаслідок російської атаки 8 листопада було повністю зруйновано спеціалізований дитячий центр "Колібрі". Заклад протягом 9 років допомагав дітям з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Після влучання спалахнула пожежа. Вогонь знищив навчальні класи, кабінети корекції, методичні матеріали та спеціалізоване обладнання, яке використовували для реабілітації дітей.