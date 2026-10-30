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Дрон-перехоплювач вперше збив російський дрон "КУБ-2Е" від ZALA (відео)

14:07 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: "КУБ-2Е" (росЗМІ)

Пілоти підрозділу БпЛА-перехоплювачів "ПОСІПАКИ" вперше на Запорізькому напрямку збили російський баражувальний боєприпас ZALA "КУБ-2Е" за допомогою перехоплювача "Генерал Черешня AIR".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NAUDI.

Що відомо про збиття

За повідомленням асоціації, це перше підтверджене перехоплення "КУБ-2Е" фронтовим безпілотником-перехоплювачем. Ціль знищили пілоти підрозділу БпЛА-перехоплювачів "ПОСІПАКИ" за допомогою "Генерал Черешня AIR".

Що відомо про "КУБ-2Е"

ZALA "КУБ-2Е" - розробка російського концерну "Калашников", яку противник застосовує у війні проти України та водночас пропонує на експорт.

Зазвичай цей баражувальний боєприпас працює у зв'язці з розвідувальним безпілотником: той виявляє ціль, після чого оператор спрямовує боєприпас за допомогою відеозображення з камери. Серед цілей - особовий склад, військова техніка та позиції операторів БпЛА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що перехоплювач "Генерал Черешня Bullet" вперше уразив російський реактивний безпілотник "Герань-4". Ціль знищили оператори Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Також екіпаж "Спалах" 1020-ї зенітної ракетно-артилерійської бригади 8 жовтня на Чернігівщині вдруге знищив російську дрон-ракету "Герань-5" за допомогою реактивного дрона-перехоплювача.

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