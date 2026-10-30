RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Дрон-перехватчик впервые сбил российский дрон "КУБ-2Э" от ZALA (видео)

14:07 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: "КУБ-2Е" (росСМИ)

Пилоты подразделения БПЛА-перехватчиков "ПОСИПАКИ" впервые на Запорожском направлении сбили российский баражерный боеприпас ZALA "КУБ-2Э" с помощью перехватчика "Генерал Черешня AIR".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NAUDI.

Что известно о сбитии

По сообщению ассоциации, это первый подтвержденный перехват "КУБ-2Э" фронтовым беспилотником-перехватчиком. Цель уничтожили пилоты подразделения БпЛА-перехватчиков "ПОСИПАКИ" с помощью "Генерал Черешня AIR".

Что известно о "КУБ-2Э"

ZALA "КУБ-2Э" - разработка российского концерна "Калашников", которую противник применяет в войне против Украины и в то же время предлагает на экспорт.

Обычно этот барражирующий боеприпас работает в связи с разведывательным беспилотником: тот обнаруживает цель, после чего оператор направляет боеприпас с помощью видеоизображения с камеры. Среди целей - личный состав, военная техника и позиции операторов БпЛА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что перехватчик "Генерал Черешня Bullet" впервые поразил российский реактивный беспилотник "Герань-4 ". Цель была уничтожена операторами Отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины. Также экипаж "Вспышка" 1020-й зенитной ракетно-артиллерийской бригады 8 октября в Черниговской области второй раз уничтожил российскую дрон-ракету "Герань-5" с помощью реактивного дрона-перехватчика.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОВторжение России в УкраинуДрони