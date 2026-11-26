Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мілітарний ".

Зазначається, що рекордний політ відбувся на військовій базі в Німеччині. Експерти на місці перевірили показники швидкості за даними GPS і звірили їх із записами бортового самописця.

Раніше повідомлялось про розгін Apex Recordhunter до 777 км/год під час навчань Forward Edge 26. Тоді цей результат БпЛА розвинув за 27 секунд під час польоту в одному напрямку, при піковій швидкості 795 км/год.

Під час нинішньої рекордної спроби безпілотник пройшов 100-метрову ділянку спочатку в одному напрямку, а потім у зворотному. За підсумками обох проходів зафіксували швидкість 727 км/год.

Apex Recordhunter розроблений експериментальним підрозділом N3XT компанії Quantum Systems для випробування технологій швидкісного перехоплення.

Раніше РБК-Україна писало, що наприкінці літа Quantum Systems представила свої перші морські дрони - надводний Seavex і підводний Subvex. Їх показали в Португалії на навчаннях НАТО, а обидва апарати інтегрували в програмну платформу MOSAIC UXS, яка вже об'єднує повітряні та наземні системи компанії.