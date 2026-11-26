Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Милитарный ".

Рекордный полет состоялся на военной базе в Германии. Эксперты на месте проверили показатели скорости по данным GPS и сверили их с записями бортового самописца.

Ранее сообщалось о разгоне Apex Recordhunter до 777 км/ч во время учений Forward Edge 26. Тогда этот результат БпЛА развил за 27 секунд во время полета в одном направлении при пиковой скорости 795 км/ч.

В ходе нынешней рекордной попытки беспилотник прошел 100-метровый участок сначала в одном направлении, а затем в обратном. По итогам обоих проходов зафиксировали скорость 727 км/ч.

Apex Recordhunter разработан экспериментальным подразделением N3XT компании Quantum Systems для опробования технологий скоростного перехвата.

Ранее РБК-Украина писала, что в конце лета Quantum Systems представила свои первые морские дроны - надводный Seavex и подводный Subvex. Их показали в Португалии на учениях НАТО, а оба аппарата интегрировали в программную платформу MOSAIC UXS, уже объединяющую воздушные и наземные системы компании.