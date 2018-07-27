Дрон ОБСЕ зафиксировал 30 танков боевиков у Луганска

В частности, танки были зафиксированы вблизи населенного пункта Круглик

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает об обнаружении 23 июля в 31 км к юго-западу от Луганска 30 танков боевиков неустановленного типа. Об этом свидетельствует отчет организации по состоянию на 25 июля 2018 года.

В частности, танки были зафиксированы вблизи населенного пункта Круглик.

"24 июля за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения состоянию на 23 июля выявлено 30 танков (неустановленного типа) вблизи н. П. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", - говорится в отчете.

Также указано, что 24 июля беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ обнаружил 13 танков Т-72 примерно в 1,5 км к северу от р. п. Свободное (73 км к югу от Донецка), что является нарушением линий отвода.

Кроме того, в неподконтрольном районе Донецкой области наблюдатели СММ еще раз посетили постоянное место хранения вооружения, расположенное за пределами линий отвода. Они подчеркнули, что там до сих пор не хватает 11 танков (четырех Т-64 и семь Т-72).

Напомним, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер 27 июля посетит восток Украины и даст брифинг для прессы в Краматорске.

Как писало РБК-Украина, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко отметила, что Украина просит ОБСЕ провести расследование относительно вероятного хищения персональных данных наблюдателей СММ ОБСЕ. Геращенко отметила, что Украина выступает категорически против того, чтобы россияне, которые присутствуют в миссии, занимались шпионажем.