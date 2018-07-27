Дрон ОБСЄ зафіксував 30 танків бойовиків біля Луганська

Зокрема, танки були зафіксовані поблизу населеного пункту Круглик

Організація з безпеки та співробітництва у Європі повідомляє про виявлення 23 липня у 31 км на південний захід від Луганська 30 танків бойовиків невстановленого типу. Про це свідчить звіт організації станом на 25 липня 2018 року.

Зокрема, танки були зафіксовані поблизу населеного пункту Круглик.

"24 липня за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних урядові районах на основі даних повітряного спостереження станом на 23 липня виявлено 30 танків (невстановленого типу) поблизу н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська)", - сказано у звіті.

Також вказано, що 24 липня безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ виявив 13 танків Т-72 приблизно за 1,5 км на північ від н. п. Свободне (73 км на південь від Донецька), що є порушенням ліній відведення.

Крім того, у непідконтрольному районі Донецької області спостерігачі СММ ще раз відвідали постійне місце зберігання озброєння, розташоване за межами ліній відведення. Вони підкреслили, що там і дотепер бракує 11 танків (чотирьох Т-64 та сімох Т-72).

Нагадаємо, генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер 27 липня відвідає схід України і дасть брифінг для преси у Краматорську.

Як писало РБК-Україна, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко зазначила, що Україна просить ОБСЄ провести розслідування щодо ймовірного розкрадання персональних даних спостерігачів СММ ОБСЄ. Геращенко зазначила, що Україна виступає категорично проти того, щоб росіяни, які присутні в місії, займалися шпигунством.