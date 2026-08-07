Дрон із вибухівкою біля українського літака в Лейпцигу міг збити водій автобуса, - Welt

Щодо того, як саме дрон опинився на землі, існують різні версії. За однією з них, задокументованою поліцією, низько летючий безпілотник збив водій автобуса, який саме проводив екскурсію аеропортом.

За іншою - водій виявив дрон, що вже лежав на боці, і перекинув його.

Сам безпілотник помітив співробітник PortGround GmbH на пероні у вівторок близько 23:42 - апарат лежав лише за кілька метрів від українського вантажного літака "Антонова".

До дрона був прикріплений пакет із вибухівкою, імовірно - пластичною речовиною Semtex. Співробітники федеральної поліції класифікували об'єкт як можливий саморобний вибуховий пристрій.

До дрона було прикріплено масу. Згідно з інформацією, отриманою WELT, випробування вказують на те, що це вибухівка Semtex. Ця вибухівка була розроблена в Чехословаччині в 1960-х роках і використовується у військових цілях та для знесення будівель.

За даними органів безпеки, він не спрацював лише через несправність детонатора, який згодом вилучив саперний підрозділ.

Німецькі органи безпеки припускають, що йшлося про спробу нападу. Виявлення пристрою спричинило масштабну поліцейську операцію, а повітряний рух в аеропорту тимчасово повністю призупинили.

Аеропорт Лейпциг/Галле авіакомпанія "Антонов" регулярно використовує як базу для своїх вантажних літаків.