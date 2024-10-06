Дрон ГУР "вжалив" російську "Осу": яскраве відео

Нагадаємо, що лише вчора, українські військові батальйону "Злі сапсани" 30 ОМБр знищили ворожий танк дроном "дракон". Події відбулись на Донецькому напрямку.

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