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Дрон ГУР "ужалил" российскую "Осу": яркое видео

Фото: разведчики сожгли вражескую "Осу" (mil.in.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинская военная разведка уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Стоимость данной техники составляет 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

"Разведчики сожгли российскую "Осу" за 10 миллионов долларов", - подчеркнули в ГУР.

По данным разведки, воины спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Стоит заметить, что стоимость вражеского автоматизированного ЗРК - 10 миллионов долларов, тогда как стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли "Осу" – несколько сотен долларов.

"Уроки интересной математики будут продолжаться!", - подчеркнули в управлении.

Напомним, что только вчера, украинские военные батальона "Злые сапсаны" 30 ОМБр уничтожили вражеский танк дроном "дракон". События произошли в Донецком направлении.

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