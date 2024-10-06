Дрон ГУР "ужалил" российскую "Осу": яркое видео

Украинская военная разведка уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Стоимость данной техники составляет 10 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
"Разведчики сожгли российскую "Осу" за 10 миллионов долларов", - подчеркнули в ГУР.
По данным разведки, воины спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".
Стоит заметить, что стоимость вражеского автоматизированного ЗРК - 10 миллионов долларов, тогда как стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли "Осу" – несколько сотен долларов.
"Уроки интересной математики будут продолжаться!", - подчеркнули в управлении.
Напомним, что только вчера, украинские военные батальона "Злые сапсаны" 30 ОМБр уничтожили вражеский танк дроном "дракон". События произошли в Донецком направлении.
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