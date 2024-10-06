Дрон ГУР "ужалил" российскую "Осу": яркое видео

Напомним, что только вчера, украинские военные батальона "Злые сапсаны" 30 ОМБр уничтожили вражеский танк дроном "дракон". События произошли в Донецком направлении.

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