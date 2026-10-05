Дроны атаковали судно с украинским зерном возле Румынии: Зеленский отреагировал

Турецкое судно, перевозившее зерно из Украины в Италию, было атаковано дронами в Черном море. Сейчас идет спасательная операция, есть пропавшие без вести и погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 и заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Дрон атаковал зерновоз в Черном море

Беспилотник попал в судно под турецким флагом Royad Mammadov, которое перевозило украинское зерно.

Суда SAR Apollo и SAR Ares румынских ВМС отправились в этот район. Спасательная операция продолжается юго-восточнее нефтедобывающей платформы Пескеруш.

Также, пишет издание, 11 членов экипажа были спасены. Вертолет Инспекции общей авиации с помощью лебедок забрал пострадавших для оказания экстренной медицинской помощи.

Сначала сообщалось о двух погибших моряках. Позже румынское военно-морское управление заявило, что троих раненых моряков забрал вертолет, тогда как только одного моряка до сих пор разыскивают.

"Еще 8 членов экипажа , которые находятся в хорошем состоянии, были подобраны спасательными судами, отправленными на миссию", - уточнили в ведомстве.

Миссия продолжается, корабли Береговой охраны и вертолет Инспекции общей авиации выполняют конкретные мероприятия, сообщил источник.

По сообщениям, атакованное судно вышло из порта Измаил в Украине и направлялось в Италию. СМИ пишут, что судно загорелось и затонуло.

Обновлено в 15.47

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар беспилотника по судну. Он подтвердил, что дроны принадлежали РФ.

"Ужасный удар двумя российскими дронами по гражданскому судну в нейтральных водах, которое перевозило кукурузу и принадлежало Турции. На борту находились граждане Азербайджана и Индии".

По словам Зеленского, уже известно о гибели капитана судна.

"Судьба еще одного человека выясняется. Одиннадцать членов экипажа удалось спасти, один из них ранен", - уточнил президент.

Зеленский отметил, что Украина неоднократно предлагала конкретные шаги по деэскалации и обеспечению безопасности в Черном море.Были и ответные предложения от третьих стран

"Но Россия последовательно выбирает террор и затопление гражданских судов вместо нормального мореходства. Нужно давление, чтобы восстановить глобальную продовольственную безопасность. И каждый, кто в этом действительно заинтересован, должен помогать", - уверен он.