UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Дрогобичі чоловік повалив меморіал жертвам нацистських репресій

10:58 27.06.2026 Сб
2 хв
Зловмисник втік, але його особу вдалося встановити за лічені години
aimg Марія Науменко
Фото: правоохоронці розшукують чоловіка, який пошкодив меморіал у Дрогобичі (facebook.com/UA.National.Police)

Інцидент стався біля меморіалу, присвяченого дрогобичанам, які загинули під час нацистської окупації у роки Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Правоохоронці дізналися про подію під час моніторингу соціальних мереж, де виявили відео з пошкодженням меморіалу "Жертвам німецької окупації 1941-1944 років" на вулиці Ковальській. Після перевірки інформації на місце виїхали слідчі та оперативники.

За інформацією місцевого Telegram-каналу "ДРОГОБИЧ LIVE Новини", інцидент стався вночі біля так званої "Стіни плачу". Чоловік руками штовхнув металеву скульптуру Матері, внаслідок чого вона впала.

Як зазначили в поліції, цей пам'ятник встановлений на місці страти нацистами членів українського національно-визвольного руху та цивільного населення міста.

"Завдяки проведеним оперативним заходам правоохоронці встановили особу правопорушника. Наразі тривають комплексні заходи щодо його розшуку та затримання", - йдеться у повідомленні.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України - наруга над могилою або іншим місцем поховання. Триває досудове розслідування.

Це не перший випадок наруги над пам'ятними об'єктами на Львівщині. У травні правоохоронці затримали трьох підозрюваних у викраденні меморіальної таблиці першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву, встановленої в центрі Львова.

ЇЇ демонтували з фасаду будинку в центрі міста менш ніж за два тижні після встановлення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Львівська областьДрогобич