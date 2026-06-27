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В Дрогобыче мужчина повалил мемориал жертвам нацистских репрессий

10:58 27.06.2026 Сб
2 мин
Злоумышленник скрылся, но его личность удалось установить за считанные часы
aimg Мария Науменко
Фото: правоохранители разыскивают мужчину, повредившего мемориал в Дрогобыче (facebook.com/UA.National.Police)

Инцидент произошел возле мемориала, посвященного дрогобычанам, погибшим во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Правоохранители узнали о происшествии во время мониторинга социальных сетей, где обнаружили видео с повреждением мемориала "Жертвам германской оккупации 1941-1944 годов" на улице Ковальской. После проверки информации на место выехали следователи и оперативники.

По информации местного Telegram-канала " ДРОГОБЫЧ LIVE Новости ", инцидент произошел ночью у так называемой "Стены плача". Муж руками толкнул металлическую скульптуру Матери, в результате чего она упала.

Как отметили в полиции, этот памятник установлен на месте смертной казни нацистами членов украинского национально-освободительного движения и гражданского населения города.

"Благодаря проведенным оперативным мероприятиям правоохранители установили личность правонарушителя. В настоящее время продолжаются комплексные меры по его розыску и задержанию", - говорится в сообщении.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – поругание над могилой или другим местом захоронения. Продолжается досудебное расследование.

Это не первый случай надругательства над памятными объектами во Львовской области. В мае правоохранители задержали троих подозреваемых в похищении мемориальной таблицы первому президенту Чеченской Республики Ичкерию Джохару Дудаеву, установленной в центре Львова.

Ее демонтировали с фасада дома в центре города менее чем через две недели после установки.

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Львовская областьДрогобич