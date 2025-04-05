У Дрогобичі через затримання водія зупинився рух автобусів: як це пояснили в ТЦК

За даними місцевого ЗМІ, на знак протесту проти затримання водія співробітниками ТЦК, голова приватного транспортного підприємства ТОВ “СІГМА” Михайло Пастушак не випустив автобуси в рейс.

Він заявив, що працівниками ТЦК спільно з працівниками поліції, нібито без будь-яких пояснень, щодо правомірності їхніх дій, було знято з робочого місця, з автобуса, водія і доставлено в ТЦК для вручення повістки з подальшим проходженням лікарської комісії.

Що про затримання водія говорять в ТЦК

Співробітники ТЦК зауважили, що у зв’язку з оприлюдненими у соціальних мережах заявами щодо так званого "силового затримання" водія автобуса у місті Дрогобич, вони вирішили надати офіційний коментар.

"Жодного "вилучення з кабіни автобуса" не відбувалося. Громадянин, водій автотранспортного підприємства, був оповіщений у публічному місці відповідно до вимог чинного законодавства України. Ніяких порушень прав чи приниження людської гідності допущено не було", - пояснили в ТЦК.

Водночас співробітники центру комплектування зауважили, що дії військовослужбовців ТЦК та працівників поліції були здійснені в межах їхніх повноважень, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Жоден закон не передбачає автоматичне звільнення від мобілізації лише на підставі факту працевлаштування. Натомість, існує чіткий законний механізм бронювання працівників, які забезпечують роботу критичної інфраструктури, зокрема, громадського транспорту", - додали в ТЦК.

Разом з тим співробітники ТЦК зауважили, що бронювання водіїв залежить саме від керівництва підприємства.

"Чому жодного водія не заброньовано? Це питання, яке, на жаль, досі залишається без належної ініціативи з боку керівництва підприємства. Саме роботодавець має подати відповідні документи до уповноважених органів для оформлення бронювання", - заявили вони.