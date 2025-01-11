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У Києві біля метро військові та поліція затримали чоловіка. В ТЦК пояснили інцидент

Субота 11 січня 2025 18:27
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У Києві біля метро військові та поліція затримали чоловіка. В ТЦК пояснили інцидент Фото: на чоловіка склали протокол (facebook.com/KyivMTCK)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні в соцмережах з'явилося відео, на якому у Києві біля метро Тараса Шевченка представники ТЦК та поліції нібито побили та вчинили проти чоловіка неправомірні дії. Однак насправді його затримали, оскільки він був у розшуку за ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Київського міського ТЦК та СП.

Зокрема, у ТЦК підтвердили інформацію, що сьогодні у Києві біля метро Тараса Шевченка у громадянина перевірили документи. Було виявлено, що чоловік знаходиться у пошуку за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У зв'язку з цим представники Національної поліції склали протокол, проте громадянин намагався втекти, через що і був затриманий.

"Наголошуємо, що національна поліція та військовослужбовці ТЦК та СП діяли в межах закону. Нагадуємо, що під час дії військового стану, військовозобов'язані мають з'явитися до районного ТЦК та СП в яких стоять на обліку", - йдеться у повідомленні.

Бійка з ТЦК у Київській області

Нагадаємо, днями стало відомо, що в селищі Димер Київської області ТЦК виявили чоловіка, який теж перебував за ухилення від мобілізації. Невдовзі інцидент переріс у штовханину, коли родичі затриманого чоловіка спробували перешкодити діям військових.

Наступного дня в Київському обласному ТЦК і СП прокоментували те, що трапилося. Там повідомили, що внаслідок конфлікту один із невідомих відчинив двері автомобіля представника ТЦК і завдав йому кілька ударів. Паралельно з пасажирського боку інша людина завдавала ударів і пошкодила військовослужбовцю куртку. У зв'язку з тим, що сталося, відкрито кримінальну справу.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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