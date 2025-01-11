У Києві біля метро військові та поліція затримали чоловіка. В ТЦК пояснили інцидент

Сьогодні в соцмережах з'явилося відео, на якому у Києві біля метро Тараса Шевченка представники ТЦК та поліції нібито побили та вчинили проти чоловіка неправомірні дії. Однак насправді його затримали, оскільки він був у розшуку за ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Київського міського ТЦК та СП.

Зокрема, у ТЦК підтвердили інформацію, що сьогодні у Києві біля метро Тараса Шевченка у громадянина перевірили документи. Було виявлено, що чоловік знаходиться у пошуку за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У зв'язку з цим представники Національної поліції склали протокол, проте громадянин намагався втекти, через що і був затриманий.

"Наголошуємо, що національна поліція та військовослужбовці ТЦК та СП діяли в межах закону. Нагадуємо, що під час дії військового стану, військовозобов'язані мають з'явитися до районного ТЦК та СП в яких стоять на обліку", - йдеться у повідомленні.