В Дрогобыче из-за задержания водителя остановилось движение автобусов: как это объяснили в ТЦК

По данным местного СМИ, в знак протеста против задержания водителя сотрудниками ТЦК, председатель частного транспортного предприятия ООО "СИГМА" Михаил Пастушак не выпустил автобусы в рейс.

Он заявил, что работниками ТЦК совместно с работниками полиции, якобы без каких-либо объяснений, относительно правомерности их действий, был снят с рабочего места, с автобуса, водитель и доставлен в ТЦК для вручения повестки с последующим прохождением врачебной комиссии.

Что о задержании водителя говорят в ТЦК

Сотрудники ТЦК отметили, что в связи с обнародованными в социальных сетях заявлениями относительно так называемого "силового задержания" водителя автобуса в городе Дрогобыч, они решили предоставить официальный комментарий.

"Никакого "изъятия из кабины автобуса" не происходило. Гражданин, водитель автотранспортного предприятия, был оповещен в публичном месте в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Никаких нарушений прав или унижения человеческого достоинства допущено не было", - пояснили в ТЦК.

В то же время сотрудники центра комплектования отметили, что действия военнослужащих ТЦК и сотрудников полиции были осуществлены в пределах их полномочий, в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Ни один закон не предусматривает автоматическое освобождение от мобилизации только на основании факта трудоустройства. Зато существует четкий законный механизм бронирования работников, обеспечивающих работу критической инфраструктуры, в частности, общественного транспорта", - добавили в ТЦК.

Вместе с тем сотрудники ТЦК отметили, что бронирование водителей зависит именно от руководства предприятия.

"Почему ни один водитель не забронирован? Это вопрос, который, к сожалению, до сих пор остается без должной инициативы со стороны руководства предприятия. Именно работодатель должен подать соответствующие документы в уполномоченные органы для оформления бронирования", - заявили они.