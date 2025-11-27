Дрісколл намагався переконати європейців якомога швидше закінчити війну в Україні, - NYT

За словами джерел, минулого тижня в Києві були присутні європейські дипломати, щоб послухати, як адміністрація Трампа представить свій мирний план.

Під час бесіди Дрісколл заявив їм, що Москва роками запускала ракети по Україні так швидко, як тільки могла. Однак тепер РФ виробляє їх достатньо, щоб накопичити зростаючий запас зброї великої дальності.

"Натяк зрозумілий: врегулювання необхідне якнайшвидше через зростаючу ракетну загрозу, яка може завдати нищівного удару по Україні та вийти за її межі", - сказали джерела.

Як пише NYT, хоч і вважається, що РФ навряд чи суттєво скоротить виробництво озброєнь навіть у разі закінчення війни, однак припинення конфлікту може позбавити Москву для потенційного виправдання для запуску ракет або безпілотників по іншій європейській країні.

Західні офіційні особи, які були присутні на зустрічі з Дрісколлом у п'ятницю і поговорили з NYT, назвали нарощування російської присутності тривожним. Вони додали, що попередження Дрісколла знайшло відгук.

Далі видання пише, що оцінка США про те, що Москва накопичує ракети, сигналізує про важливі зміни в російській військовій промисловості. NYT уточнює, що ці дані підкріплені українськими військовими даними і розрахунками аналітиків.

Зокрема, аналітики стверджують, що РФ може використовувати свої арсенали для руйнування і без того пошкодженої енергетики України. Крім того, Москва може виснажити запаси зенітних ракет України і зробити такі міста, як Київ, уразливими.

Також аналітики додали, що РФ може погрожує ракетними або борговими атаками по інших європейських країнах.