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Дрифт на Софийской площади в Киеве: прокуратура назвала размер убытков

Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура планирует изъять автомобили, на которых устроили сегодня дрифт на Софийской площади в Киеве. Предварительно, несанкционированные съемки с участием автомобилей нанесли ущерб на десятки тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Следователи установили, что представители частной компании, которые проводили съемки на Софийской площади, не обращались в коммунальное предприятие "ДЭУ Шевченковского района" для получения разрешения.

"По предварительной информации, ориентированный размер причиненного ущерба в результате повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тысяч гривен", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства и всех причастных к этому уголовному правонарушению.

"Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет", - отметили в прокуратуре.

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КиевСофийская площадьПрокуратура