Дрифт на Софійській площі в Києві: прокуратура назвала розмір збитків

Слідчі встановили, що представники приватної компанії, які проводили зйомки на Софійській площі, не зверталися до комунального підприємства "ШЕУ Шевченківського району" для отримання дозволу.

"За попередньою інформацією, орієнтований розмір заподіяних збитків внаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить близько 50 тисяч гривень", - розповіли в прокуратурі.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити всі обставини та всіх причетних до цього кримінального правопорушення.

"Вирішується питання про вилучення автомобілів, задіяних у зйомках. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років", - наголосили в прокуратурі.