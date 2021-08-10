ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дрифт на Софійській площі в Києві: прокуратура назвала розмір збитків

Новость на русском →
Київ, Вівторок 10 серпня 2021 18:37
Дрифт на Софійській площі в Києві: прокуратура назвала розмір збитків Фото: на Софійській площі влаштували дрифт (kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура планує вилучити автомобілі, на яких влаштували сьогодні дрифт на Софійській площі в Києві. Попередньо, несанкціоновані зйомки за участі автомобілів завдали збитків на десятки тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідчі встановили, що представники приватної компанії, які проводили зйомки на Софійській площі, не зверталися до комунального підприємства "ШЕУ Шевченківського району" для отримання дозволу.

"За попередньою інформацією, орієнтований розмір заподіяних збитків внаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить близько 50 тисяч гривень", - розповіли в прокуратурі.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити всі обставини та всіх причетних до цього кримінального правопорушення.

"Вирішується питання про вилучення автомобілів, задіяних у зйомках. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років", - наголосили в прокуратурі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Софийская площадь Прокуратура
NEWS
На Донбасі поранили трьох українських військових
На Донбасі поранили трьох українських військових
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності