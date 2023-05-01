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Дрібний дощ та невелике похолодання: якою буде погода в Україні 1 травня

Фото: сьогодні на сході очікуються дрібні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 1 травня буде з дрібними дощами. У деяких областях очікується похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно з проясненнями. У південно-східній частині та східних областях невеликий дощ. На решті території без опадів. Вітер переважно північний, у західних областях вдень південно-східний, 5-10 м/с.

На півночі та сході трохи похолодає. Температура повітря вдень у середньому по Україні буде у межах від +12 до +17 градусів. В Одеській області вдень до +20, а в Карпатах до +10.

Вночі температура опуститься до +1 +6 градусів. На півночі та у Вінницькій області можливі невеликі заморозки.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +15 +17 градусів, а вночі +4 +6 градусів.

Нагадаємо, у Києві 30 квітня знову виріс рівень води у Дніпрі. На лівому березі столиці залишаються підтопленими парки та приватні будинки.

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