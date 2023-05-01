Мелкий дождь и небольшое похолодание: какой будет погода в Украине будет 1 мая

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине облачно с прояснениями. В юго-восточной части и восточных областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, в западных областях днем юго-восточный, 5-10 м/с.

На севере и востоке немного похолодает. Температура воздуха днем в среднем по Украине будет от +12 до +17 градусов. В Одесской области днем до +20, а в Карпатах до +10.

Ночью температура опустится до +1 +6 градусов. На севере и в Винницкой области возможны небольшие заморозки.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут +15 +17 градусов, а ночью +4 +6 градусов.