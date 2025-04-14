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Дрібних грошей стає все менше: гривні найвищих номіналів зайняли майже 90% обігу

Україна, Понеділок 14 квітня 2025 12:45
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Дрібних грошей стає все менше: гривні найвищих номіналів зайняли майже 90% обігу Фото: Банкноти найвищих номіналів зайняли майже 90% обігу в Україні (bank.gov.ua/)
Автор: Олександр Білоус

Найбільше в Україні банкнот номіналом 500 гривень. Однак за сумою на перше місце вийшли банкноти у 1000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

За даними НБУ, на одного жителя України на 1 квітня 2025 року припадало 61 банкнота і 187 платіжних розмінних та обігових монет.

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень - 111 млн штук на 5,6 млрд гривень.

Кількість банкнот номіналом 1000 гривень з початку рок зросла на 3,2% до 364,5 млн штук на суму 364,5 млрд гривень. Банкнот номіналом 500 гривень 674 млн штук на суму 337 млрд гривень.

За даними НБУ, станом на 1 квітня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 805,1 млрд гривень.

Таким чином, банкноти номіналом 500 та 1000 гривень займають 87% в готівковому обігу (на 701,5 млрд гривень).

Дрібних грошей стає все менше: гривні найвищих номіналів зайняли майже 90% обігу

Обсяг готівки з початку уроку зменшився на 2,1% (або на 17,3 млрд гривень). Це пов’язано з сезонними факторами. Адже традиційно у I кварталі року відбувається вилучення з обігу готівки, що була випущена в минулі періоди, пояснили в НБУ.

Дрібних грошей стає все менше: гривні найвищих номіналів зайняли майже 90% обігу

Нагадаємо Національний банк України спрощує готівкові розрахунки за допомогою вилучення з обігу старих монет і банкнот. У підсумку номінальний ряд гривні скоротився з 17 до 12 одиниць - з шести монет і шести банкнот.

Зараз найвищий номінал банкнот - 1 тисяча гривень. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк поки не планує вводити в обіг банкноту номіналом 5 тисяч гривень.

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