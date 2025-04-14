Мелких денег становится все меньше: гривны самых высоких номиналов заняли почти 90% оборота

Больше всего в Украине банкнот номиналом 500 гривен. Однако по сумме на первое место вышли банкноты в 1000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным НБУ, за одного жителя Украины на 1 апреля 2025 года приходилось 61 банкнота и 187 платежных разменных и оборотных монет.

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен - 111 млн штук на 5,6 млрд гривен.

Количество банкнот номиналом 1000 гривен с начала года выросло на 3,2% до 364,5 млн штук на сумму 364,5 млрд гривен. Банкнот номиналом 500 гривен 674 млн штук на сумму 337 млрд гривен.

По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2025 года сумма наличных, находившихся в обращении в Украине, составляла 805,1 млрд гривен.

Таким образом, банкноты номиналом 500 и 1000 гривен занимают 87% в наличном обращении (на 701,5 млрд гривен).

Объем наличности с начала урока уменьшился на 2,1% (или на 17,3 млрд гривен). Это связано с сезонными факторами. Ведь традиционно в I квартале года происходит изъятие из обращения наличности, выпущенной в прошлые периоды, пояснили в НБУ.