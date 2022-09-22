Дрібні дощі та осіння прохолода: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 22 вересня, частину України накриють дрібні дощі. При цьому у деяких областях знову похолоднішає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні дощі очікуються у всіх західних та північних областях, а також у частині центральних регіонів. На решті території буде суха погода, можлива мінлива хмарність.
Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці та Київській області сьогодні буде волого. Київ накриє дрібний дощ. Вітер північно-західний з поривами до 10 м/с.
Температура вночі буде +7 +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +12 +14 градусів.
Нагадаємо, вчора у Карпатах вирувала негода. На високогір'ї сніг насипало вище коліна.
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