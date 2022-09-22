RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мелкие дожди и осенняя прохлада: прогноз погоды на сегодня

Фото: 22 сентября погода в Украине будет дождливой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 22 сентября, часть Украины накроют мелкие дожди. При этом в некоторых областях снова похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, дожди ожидаются во всех западных и северных областях, а также в части центральных регионов. На остальной территории будет сухая погода, возможна переменная облачность.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +6 +8 градусов, днем +12 +14;
  • на западе ночью +6 +8, а днем +12 +14 градусов;
  • в восточных областях ночью +6 +8 градусов, днем +16 +18;
  • на юге страны ночью +7 +9, а днем +16 +18 градусов;
  • в центральных областях ночью +6 +8 градусов, днем +13 +16.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня будет влажно. Киев накроет мелкий дождь. Ветер северо-западный с порывами до 10 м/с.

Температура ночью будет +7 +9 градусов. Днем столбики термометров покажут до +12 +14 градусов.

Напомним, вчера в Карпатах бушевала непогода. На высокогорье снег насыпало выше колен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр