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ДРГ у Сотницькому Козачку. Чи хоче РФ розширити фронт: що кажуть військові

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російська ДРГ намагалася зайти в село Сотницький Козачок, що знаходиться уздовж кордону з РФ. Наразі тривають заходи щодо їх ліквідації.

Про це заявив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Сотницький Козачок - це дуже маленьке село, буквально смуга вздовж кордону з РФ. Йдеться буквально про сотні метрів української землі, на які спробувала зайти російська ДРГ. Тривають заходи з виявлення залишків цієї ДРГ та їхньої ліквідації", - заявив він. 

При цьому Повх не відповів напряму, чи зачищене село. 

"Ми не коментуємо тактичні дії наших військ в режимі реального часу. Коли відбудеться завершення дії, тоді ми обов'язково повідомимо про це", - додав він. 

Ситуація в селі Сотницький Козачок

Російські сили протягом останніх днів роблять спроби загострити ситуацію на півночі Харківської області. Зокрема, зафіксовано спробу прориву диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) у село Сотницький Козачок.

За даними аналітиків, противнику вдалося частково закріпитися в населеному пункті. Проте офіційна влада та військові цю інформацію спростовують, запевняючи, що ведуться активні дії з ліквідації залишків ворожої групи.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

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