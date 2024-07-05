RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДРГ в Сотницком Казачке. Хочет ли РФ расширить фронт: что говорят военные

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российская ДРГ пыталась зайти в село Сотницкий Казачок, что находится вдоль границы с РФ. Сейчас продолжаются мероприятия по их ликвидации.

Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сотницкий Казачок - это очень маленькое село, буквально полоса вдоль границы с РФ. Речь идет буквально о сотнях метров украинской земли, на которые попыталась зайти российская ДРГ. Продолжаются мероприятия по выявлению остатков этой ДРГ и их ликвидации", - заявил он. 

При этом Повх не ответил напрямую, зачищено ли село. 

"Мы не комментируем тактические действия наших войск в режиме реального времени. Когда произойдет завершение действия, тогда мы обязательно сообщим об этом", - добавил он. 

Ситуация в селе Сотницкий Казачок

Российские силы в течение последних дней предпринимают попытки обострить ситуацию на севере Харьковской области. В частности, зафиксирована попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в село Сотницкий Казачок.

По данным аналитиков, противнику удалось частично закрепиться в населенном пункте. Однако официальные власти и военные эту информацию опровергают, уверяя, что ведутся активные действия по ликвидации остатков вражеской группы.

Детальнее читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХарьковВойна в УкраинеВойна России против Украины