ДРГ в Сотницком Казачке. Хочет ли РФ расширить фронт: что говорят военные

"Сотницкий Казачок - это очень маленькое село, буквально полоса вдоль границы с РФ. Речь идет буквально о сотнях метров украинской земли, на которые попыталась зайти российская ДРГ. Продолжаются мероприятия по выявлению остатков этой ДРГ и их ликвидации", - заявил он.

При этом Повх не ответил напрямую, зачищено ли село.

"Мы не комментируем тактические действия наших войск в режиме реального времени. Когда произойдет завершение действия, тогда мы обязательно сообщим об этом", - добавил он.