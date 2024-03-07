ДРГ росіян знову намагалась прорвати кордон у Сумській області

"Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони РФ", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники по диверсантах одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Противник відступив, його втрати уточнюються", - додають у ДПСУ.

Ситуація у Сумській області

Останнім часом ситуація в прикордонні Сумської області сильно загострилася - не тільки через постійні обстріли, а й через безперервні спроби російських диверсантів прорвати кордон України на цьому напрямку.

Також ворог використовує авіацію. Буквально вчора РБК-Україна писало, що російські окупанти вперше атакували Сумську область касетними авіабомбами. З повітря загарбники замінували два села у Шосткінському районі - Стара Гута та Марчихина Буда.

Щодо ДРГ РФ, то місяць тому, 3 лютого, російська ДРГ теж зробила чергову спробу прорвати кордон України в Сумській області. Ворог кілька разів змінював тактику, після півторагодинного бою окупантів вдалося відкинути далеко від кордону. При цьому небезпеку від ДРГ РФ не можна недооцінювати. Так, 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка Сумської області, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.