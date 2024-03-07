ДРГ россиян снова пыталась прорвать границу в Сумской области

"Минувшей ночью пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Пограничники по диверсантам сразу открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

"Противник отступил, его потери уточняются", - добавляют в ГПСУ.

Ситуация в Сумской области

В последнее время ситуация в приграничье Сумской области сильно обострилась - не только из-за постоянных обстрелов, но и из-за непрекращающихся попыток российских диверсантов прорвать границу Украины на этом направлении.

Также враг использует авиацию. Буквально вчера РБК-Украина писало, что российские оккупанты впервые атаковали Сумскую область касетными авиабомбами. С воздуха захватчики заминировали два села в Шосткинском районе - Старая Гута и Марчихина Буда.

Что касается ДРГ РФ, то месяц назад, 3 февраля, российская ДРГ тоже предприняла очередную попытку прорвать границу Украины в Сумской области. Враг несколько раз менял тактику, после полуторачасового боя, оккупантов удалось откинуть далеко от границы. При этом опасность от ДРГ РФ нельзя не дооценивать. Так, 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка Сумской области, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.