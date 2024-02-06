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ДРГ росіян заходять в Авдіївку, але вуличних боїв в місті немає, - МВА

Фото: ДРГ росіян заходять до Авдіївки, але вуличних боїв у місті немає (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські диверсанти заходять в Авдіївку Донецької області. Але це поодинокі групи і вуличних боїв в місті немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Як таких вуличних боїв у місті немає. Звичайно, що є якісь поодинокі ДРГ, які намагаються пройти в місто, пройти вулицями. Є підтвердження цьому і відеопідтвердження. Але звичайно, що хлопці це відпрацьовують", - розповів він.

Саме головне, за словами Барабаша, що попри те, що окупанти тиснуть "дійсно великими силами" та "умови дуже складні", лінія оборони тримається.

"Звичайно, якщо ДРГ зайшла в місто і хлопці її ліквідовують, то звичайно, що йде стрілецький бій і у містян складається враження, що це вже вуличні бої. Якщо це все можна назвати вуличним боєм, то може так", - зазначив голова МВА, додавши, що все ж таки мова не йде про якусь там велику кількість особового складу противника.

Ситуація в Авдіївці

Російські війська з кількох боків наступають на Авдіївку. Експерт Владислав Селезньов зазначає, що в районі Авдіївки зосереджено близько 40 тисяч росіян. Причому кілька місяців тому називали приблизно таку саму цифру. А це означає, що, незважаючи на неймовірні втрати, підкріплення РФ надходить. Противник має тотальну перевагу і поступово просувається.

Наразі ситуація в Авдіївці наближається до критичної. Росіяни намагаються прорватися до міської забудови, українські захисники стійко відбивають штурми.

При цьому російський диктатор Володимир Путін, у разі захоплення РФ міста, навряд чи наважиться приїхати до Авдіївки для того, щоб записати відеозвернення перед президентськими виборами в Росії. Докладніше - у матеріалі.

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Авдіївка