ДРГ россиян заходят в Авдеевку, но уличных боев в городе нет, - ГВА

"Как таковых уличных боев в городе нет. Конечно, есть какие-то одиночные ДРГ, которые пытаются пройти в город, пройти по улицам. Есть подтверждение этому и видеоподтверждение. Но конечно, что ребята это отрабатывают", - рассказал он.

Самое главное, по словам Барабаша, что, несмотря на то, что оккупанты давят "действительно большими силами" и "условия очень сложные", линия обороны держится.

"Конечно, если ДРГ зашла в город и ребята ее ликвидируют, то, конечно, идет стрелковый бой и у горожан создается впечатление, что это уже уличные бои. Если это все можно назвать уличным боем, то может и так", - отметил глава ГВА, добавив, что все же речь не идет о каком-то большом количестве личного состава противника.

Ситуация в Авдеевке

Российские войска с нескольких сторон наступают на Авдеевку. Эксперт Владислав Селезнев отмечает, что в районе Авдеевки сосредоточено около 40 000 россиян. Причем несколько месяцев назад называли примерно такую же цифру. А это значит, что несмотря на невероятные потери, подкрепление РФ поступает. Противник пользуется тотальным преимуществом и постепенно продвигается.

На данный момент ситуация в Авдеевке приближается к критической. Россияне пытаются прорваться в городскую застройку, украинские защитники стойко отбивают штурмы.

При этом российский диктатор Владимир Путин, в случае захвата РФ города, вряд ли решится приехать в Авдеевку для того, чтобы записать видеообращение перед президентскими выборами в России. Подробнее - в материале.