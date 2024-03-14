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ДРГ росіян намагалася переплисти Дніпро та висадитися у Херсоні, - ОК "Південь"

Фото: Сили оборони зірвали висадку російської ДРГ у Херсоні (azov.org.ua)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на середу, 13 березня, Сили оборони зірвали розвідувальну місію росіян, які на човні спробували переплисти Дніпро та висадитися на правому березі в районі Антонівського мосту в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони Півдня України.

"Під щільним вогнем Сил оборони України окупантський човник фієрично повторив долю російського флоту - втративши чверть своєї спроможності та наповненності, ретирувався до лівого берега знов", - йдеться у повідомленні.  

Тим часом гауляйтер тимчасово окупованої Херсонської області Володимир Сальдо "за прикладом брехунця Сергія Шойгу "зачистив" у своєму телеграм-каналі плацдарм і зібрався туди повертатися". Військові пообіцяли загарбникам "вогневий прийом".

"Наші підрозділи надійно тримають оборону правого берега, а ворог у спробі здобути псевдо-перемогу до псевдо-виборів готовий втрачати, брехати, ганьбитися і гинути, аби задовольнити амбіції диктатора", - додали у Силах оборони Півдня.

Ситуація на Херсонському напрямку

За останніми даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Впродовж доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії на позиції наших захисників.

Також Сили оборони виявили та знищили дронами важливу апаратуру росіян на окупованій частині Херсонської області.

Крім того, вночі 11 березня ворог намагався здійснити максимально потужний удар по Одеській області, протягом більш, ніж півтори години атакували дрони з акваторії Чорного моря.

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Херсон