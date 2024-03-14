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ДРГ россиян пыталась переплыть Днепр и высадиться в Херсоне, - ОК "Юг"

Фото: Силы обороны сорвали высадку российской ДРГ в Херсоне (azov.org.ua)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на среду, 13 марта, Силы обороны сорвали разведывательную миссию россиян, которые на лодке попытались переплыть Днепр и высадиться на правом берегу в районе Антоновского моста в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны Юга Украины.

"Под плотным огнем Сил обороны Украины оккупантский челнок фиерично повторил судьбу российского флота - потеряв четверть своей способности и наполненности, ретировался к левому берегу вновь", - отмечается в сообщении.

Тем временем, гауляйтер временно оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо "по примеру лжеца Сергея Шойгу "зачистил" в своем телеграмм-канале плацдарм и собрался туда возвращаться". Военные пообещали захватчикам "огневой прием".

"Наши подразделения надежно держат оборону правого берега, а враг в попытке получить псевдо-победу к псевдо-выборам готов терять, врать, позориться и погибать, чтобы удовлетворить амбиции диктатора", - добавили в Силах обороны Юга.

Ситуация на Херсонском направлении

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия на позиции наших защитников.

Также Силы обороны обнаружили и уничтожили дронами важную аппаратуру россиян на оккупированной части Херсонской области.

Кроме того, ночью 11 марта враг пытался осуществить максимально мощный удар по Одесской области, в течение более чем полтора часа атаковали дроны из акватории Черного моря.

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Херсон