РЕБ і антени для дронів. ССО знищили важливу апаратуру РФ у Херсонській області (відео)

Українські воїни виявили важливу апаратуру росіян на окупованій частині Херсонської області та вдарили по ній за допомогою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що операторами 73-го морського центру ССО виявлено будівлю, в якій він помітив:

скупчення антен для FPV дронів;

камеру спостереження;

станцію РЕБ;

комплекс дистанційного відеоспостереження "Муром-М".

"Для знищення приладів противника були задіяні оператори FPV дронів, які хірургічно точно знищили всі цілі", - йдеться в повідомленні.

У ССО додали, що на відео можна побачити результат знищення важливої апаратури окупантів.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що українські військові відбили 26 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

А втрати Росії у війні в Україні на ранок середи 13 березня становили 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 426 870 військових.