ДРГ РФ намагалася прорватися до Харківської області, розпочався бій

Диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) окупантів намагалася прорватися до Харківської області. Почався бій, який прикордонники успішно відбили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.
"Вчора (26 червня, - ред) ворог спробував провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, у Харківській області", - сказав він.
Це, за словами спікера, фактично діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав'язався стрілецький бій.
"Цьому також передували і обстріли, які застосовував ворог з інших засобів ураження, щоб завдавати вогонь по наших захисниках, але, на щастя, цю атаку прикордонниками відбито. На місце відправлявся протидиверсійний резерв для того, щоб зачистити місцевість. Тому маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій", - сказав Демченко.
Він додав, що у Сумській області кількість ДРГ за останній період зменшилася, по Харківській області первний час такої активності не проглядалось.
"Але бачимо, що ворог все рівно може продовжувати свою диверсійну діяльність на будь-якому напрямку", - констатував Демченко.
Російські ДРГ постійно намагаються прорватися на територію України. Найчастіше це відбувається у Сумській, Чернігівській та Харківській областях.
При цьому російські диверсійні групи почали змінювати тактику, щоби проникнути вглиб території України. Активності диверсантів сприяє рельєфу.
Додамо, що також на початку травня російська ДРГ намагалася прорватися у Харківській області, але ворога теж удалося зупинити.
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