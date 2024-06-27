ДРГ РФ пыталась прорваться в Харьковскую область, завязался бой

"Вчера (26 июня, - ред) враг попытался провести боевые действия на направлении населенного пункта Сотницкий Казачок, в Харьковской области", - сказал он.

Это, по словам спикера, фактически действовала диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины, завязался стрелковый бой.

"Этому также предшествовали и обстрелы, которые применял враг из других средств поражения, чтобы наносить огонь по нашим защитникам, но, к счастью, эта атака пограничниками отбита. На место отправлялся противодиверсионный резерв для того, чтобы зачистить местность. Поэтому мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - сказал Демченко.

Он добавил, что в Сумской области количество ДРГ за последний период уменьшилось, по Харьковской области первое время такой активности не просматривалось.

"Но видим, что враг все равно может продолжать свою диверсионную деятельность на любом направлении", – констатировал Демченко.