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ДРГ РФ пыталась прорваться в Харьковскую область, завязался бой

Фото: ДРГ РФ пыталась прорваться в Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) оккупантов пыталась прорваться в Харьковскую область. Завязался бой, который пограничники успешно отбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"Вчера (26 июня, - ред) враг попытался провести боевые действия на направлении населенного пункта Сотницкий Казачок, в Харьковской области", - сказал он.

Это, по словам спикера, фактически действовала диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины, завязался стрелковый бой.

"Этому также предшествовали и обстрелы, которые применял враг из других средств поражения, чтобы наносить огонь по нашим защитникам, но, к счастью, эта атака пограничниками отбита. На место отправлялся противодиверсионный резерв для того, чтобы зачистить местность. Поэтому мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - сказал Демченко.

Он добавил, что в Сумской области количество ДРГ за последний период уменьшилось, по Харьковской области первое время такой активности не просматривалось.

"Но видим, что враг все равно может продолжать свою диверсионную деятельность на любом направлении", – констатировал Демченко.

ДРГ РФ в Украине

Российские ДРГ постоянно пытаются прорваться на территорию Украины. Чаще всего это происходит в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

При этом российские диверсионные группы начали менять тактику, чтобы проникнуть вглубь территории Украины. Активности диверсантов способствует рельеф.

Добавим, что также в начале мая российская ДРГ пыталась прорваться в Харьковской области, но врага тоже удалось остановить.

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